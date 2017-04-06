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10:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии запущен проект «Молодая семья»

УФА, 6 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкортостане запущен проект «Молодая семья» в рамках стратегической инициативы «Семья-2030».

Программа предполагает комплексную работу с молодежью и молодыми семьями, включая педагогическую, юридическую и консультационную поддержку. Основная идея проекта — сохранение и популяризация семейных ценностей.

Прежде всего проект направлен на укрепление семьи, пояснила заведующая сектором Министерства молодежной политики и спорта Башкортостана Галина Малофеева.

«В последние годы институт семьи в стране и республике переживает серьезный кризис. Данный проект рассчитан на определение и внедрение наиболее эффективных механизмов влияния на молодые семьи, а также на укрепление их семейного благополучия и уменьшение разводов», — отмечает она.

Планируется, что участниками проекта станут свыше 15 процентов молодых жителей республики, это около 150 тысяч человек. Для охвата большего количества молодых людей в регионе будет создана межведомственная система. К экспериментальной работе в этом направлении уже приступили в Советском районе Уфы, городе Кумертау, Учалинском и Иглинском районах. В перспективе проект «Молодая семья» будет реализован по всей республике.

Большую работу по укреплению института семьи возьмут на себя кабинеты планирования семьи и клубы «Молодая семья» при учреждениях молодежной политики. Также в рамках программы начнут работать социальные проекты: «Серебряная семья», «Олимпийская семья и паралимпийская семья», «Сельская семья», «Городская семья».

До настоящего времени в республике не было единых механизмов оказания комплексной поддержки молодым семьям. Решить эту проблему поможет проект «Молодая семья». Для этого, по мнению эксперта, необходимо в корне пересмотреть принципы работы с молодежью, нужно подключение всех государственных структур и институтов.

Она подчеркивает, что важно создать благоприятный имидж молодой семьи. «Укрепление семьи способствует улучшению здоровья, демографической ситуации. В дальнейшем это позволит использовать потенциал семьи в экономическом развитии региона», — считает Галина Малофеева.

В марте Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в целях поддержки молодых семей и повышения рождаемости в регионе подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации.

Согласно документу, с 1 января 2017 года устанавливается единовременная социальная выплата при рождении первого ребенка на приобретение (строительство) жилого помещения или для погашения остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере 300 тысяч рублей. Получить выплату смогут семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет и которые признаны в порядке, установленном Правительством республики, нуждающимися в жилом помещении.

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