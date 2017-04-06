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11:25 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

7 апреля в ряде казанских домов отключат электричество

Отключение коснется домов в Авиастроительном, Вахитовском, Ново-Савиновском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 6 апреля). 7 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 13.00 до 18.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Дунайская, 16, ул. Кубанская, 14, ул. Ленинградская, 19а, 23, ул. Максимова, 37, 37а, 39, 40а, 44, 41, 41/10, 45а, 47, 48, Чапаева, 10, 12, 13, 15,.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в домах Вахитовского района по адресу: ул. Ватутина, 1.

С 13.00 до 18.00 электричество отключат в домах Ново-Савиновского района по адресам: ул. Гагарина, 10, 12.

С 9.00 до 18.00 света не будет в пос. Новый Советского района по адресам: ул. Наратлык, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Машиностроителей, 1а, 7а, 2−18, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36а, 36б.

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