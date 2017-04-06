Мэр Хабаровска дорожным службам не указ — социальные сети

Хабаровск, 6 апреля, AmurMedia.

Дорожные службы города не спешат выполнять требование градоначальника Хабаровска Александра Соколова о запрете ремонта дорог в час пик. Восстановление дорожного полотна на улицах города продолжает затрагивать время, в которое жители возвращаются после работы домой, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на группу «Ты не поверишь — Хабаровск!».

Жители краевого центра продолжают делиться в интернете фото и видео, на которых запечатлены дорожные работы в час пик. Пользователи соцсети активно обсуждают проведение ремонта магистралей во время наибольшей загруженности.

Напомним, мэр Хабаровска Александр Соколов во время объезда улиц города 31 марта заявил, что рабочие и техника не должны мешать проезду транспорта в час пик. Также отметил, что график работ необходимо сделать таким образом, чтобы не препятствовать движению. Но ситуация в лучшую сторону после прямого указания градоначальника не изменилась.

— Я довольна ремонтом дорог в Хабаровске. Но почему нельзя это делать в рабочее время. В 18 часов 20 минут я попала в пробку на улице Павла Морозова. В это время уже собираются машины на этом участке дороги, но ситуацию усугубили дорожные работы, — сообщила пользователь соцсетей Елена.

Другой пользователь соцсетей сообщает о проведении дорожных работ на перекрестке улиц Серышева — Знаменщикова, и тоже в 18 часов, при этом подкрепив свое сообщение фяотографией с места событий.

В управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Начальнику данного управления направлен редакционный запрос.