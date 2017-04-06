Первая репетиция парада Победы перекроет центр Владивостока уже 28 апреля

Владивосток, 6 апреля, PrimaMedia.

Первая совместная тренировка парадных расчетов Владивостокского гарнизона и военной техники по улице Светланской пройдет 28 апреля. По традиции центр города на это время будет перекрыт. Генеральная репетиция состоится 5 мая 2017 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В главной базе Тихоокеанского флота, городе Владивостоке, началась подготовка к параду, посвященному 72-ой годовщине Великой Победы. После проведения одиночной строевой подготовки и занятий в составе парадных рот и батальонов с 5 апреля на базе учебного центра ВМФ начались тренировки парадных расчетов в составе Владивостокского гарнизона.