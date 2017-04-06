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11:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Первая репетиция парада Победы перекроет центр Владивостока уже 28 апреля

Тихоокеанский флот начал подготовку к празднованию 72-ой годовщине Великой Победы.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 апреля, PrimaMedia.

Первая совместная тренировка парадных расчетов Владивостокского гарнизона и военной техники по улице Светланской пройдет 28 апреля. По традиции центр города на это время будет перекрыт. Генеральная репетиция состоится 5 мая 2017 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В главной базе Тихоокеанского флота, городе Владивостоке, началась подготовка к параду, посвященному 72-ой годовщине Великой Победы. После проведения одиночной строевой подготовки и занятий в составе парадных рот и батальонов с 5 апреля на базе учебного центра ВМФ начались тренировки парадных расчетов в составе Владивостокского гарнизона.

В майском параде примут участие около 1,5 тысяч человек, включая, батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск. По главной площади города Владивостока 9 мая торжественно пройдут исторические роты, парадные роты ТОВВМУ имени адмирала С. О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского.

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