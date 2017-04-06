В Симферополе на 73 светофорах появятся дополнительные секции

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник управления ГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко.

По его словам, соответствующее предложение уже направили в администрацию крымской столицы.

«На тех участках, на которых они были установлены, она (“зеленая стрелка” — ред.) дает право осуществления поворота при запрещающем сигнале светофора, пропуская при этом транспорт, который движется на разрешающий сигнал светофора, и разгружает перекресток. Для того, чтобы это узаконить, мы направили представление в администрацию Симферополя, рассмотреть те участки, где они нужны, поставить законно дополнительные секции сигнала светофора. Чтобы закончить эту работу, нужно провести торги, согласно действующему законодательству», — рассказал Борисенко.

В настоящий момент, по его данным, в Симферополе «зеленые стрелки» установлены на 73 перекрестах.

Борисенко также сообщил, что администрация города рассматривает вопрос о замене светофоров и создании Центра по безопасности движения.