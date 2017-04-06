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10:39 (мск), источник: РИАЦ

В регионе потеплеет к выходным до +20 градусов

Синоптики обещают классическую весеннюю погоду в конце недели — плюсовую температуру и кратковременные дожди с грозами.

Источник: РИАЦ

Ночных заморозков на этой неделе не ожидается. По сообщению Волгоградского ЦГМС, 7 апреля по области осадков не будет. Ночная температура будет держатся в пределах +4…+9ºС, а днем столбик термометра поднимется до +15…+20ºС. В Волгограде днем прогнозируется +16…+18ºС.

В субботу, 8 апреля, утро начнется с кратковременного дождя с грозами, который будет с небольшими остановками срываться в течение всего дня. Ветер — южный 6−11м/с, при грозе порывы до 16м/с. Температура воздуха: ночью +5…+10ºС; днем +16…+21ºС.

В Волгограде в субботу также ожидается дневной дождь. Температура воздуха: ночью будет держаться около +6…+8ºС; днем +18…+20ºС.

Синоптики предупреждают о возможных лесных пожарах, так как на территории региона ожидается 2 класс горимости леса.

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