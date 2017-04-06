Власти Москвы разрешили похоронить Евтушенко на кладбище в Переделкино

Ранее стало известно, что прощание с поэтом Евгением Евтушенко пройдёт 11 апреля в Центральном Доме литераторов (ЦДЛ) в Москве.

Вопрос о дате похорон он переадресовал родственникам поэта.

«Он (Евтушенко — ИФ) — заслуженный человек. Принципиальное решение мэра Москвы Сергея Собянина получено», — сказал «Интерфаксу» руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в четверг.

В США прошла церемония прощания с Евтушенко

«После гражданской панихиды в Переделкино пройдут похороны, Евгения Евтушенко похоронят рядом с могилой Пастернака, будут присутствовать только семья и близкие друзья», — сообщил «Интерфаксу» поэт, друг семьи Михаил Моргулис.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля на 85-м году жизни.

По словам помощника Евтушенко, вопрос о транспортировке тела поэта решался на уровне президентов РФ и США.

«Управление делами президента РФ вышло на меня, попросили телефон Марии Владимировны (вдовы поэта — ИФ), чтобы созвониться с ней. Соответственно, потом они решали вопрос с консульством и администрацией президента США о вывозе тела Евгения Александровича в Россию», — рассказал он «Интерфаксу».