Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
"Смертника в шапочке" из метро Петербурга уволили с работы
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Стало известно, о чем Путин договорился с Лукашенко
В моду вошла седина, но необычная (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9Индуистский Новый год
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В тени стены
11:46 (мск), источник: Интерфакс

Власти Москвы разрешили похоронить Евтушенко на кладбище в Переделкино

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Правительство Москвы разрешило похоронить знаменитого поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося 1 апреля на 85-м году жизни, на московском Переделкинском кладбище.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Он (Евтушенко — ИФ) — заслуженный человек. Принципиальное решение мэра Москвы Сергея Собянина получено», — сказал «Интерфаксу» руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в четверг.

Вопрос о дате похорон он переадресовал родственникам поэта.

Ранее стало известно, что прощание с поэтом Евгением Евтушенко пройдёт 11 апреля в Центральном Доме литераторов (ЦДЛ) в Москве.

Читайте также
В США прошла церемония прощания с Евтушенко

«После гражданской панихиды в Переделкино пройдут похороны, Евгения Евтушенко похоронят рядом с могилой Пастернака, будут присутствовать только семья и близкие друзья», — сообщил «Интерфаксу» поэт, друг семьи Михаил Моргулис.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля на 85-м году жизни.

По словам помощника Евтушенко, вопрос о транспортировке тела поэта решался на уровне президентов РФ и США.

«Управление делами президента РФ вышло на меня, попросили телефон Марии Владимировны (вдовы поэта — ИФ), чтобы созвониться с ней. Соответственно, потом они решали вопрос с консульством и администрацией президента США о вывозе тела Евгения Александровича в Россию», — рассказал он «Интерфаксу».

Комментарии
1
Виктор Гущин
Вот что значит по-настоящему умный и талантливый человек, удостоенный светлой памяти ещё при жизни. Ему в торжественных похоронах нет нужды. Их устраивают живые, не для того, понятно, чтоб умершего почтить, - ему это ни к чему, - им надо на его фоне себя показать...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
Правление Сбербанка не утвердило назначение Марианны Максимовской
Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Трамп назвал химатаку в Сирии «оскорблением человечества»
В Минприроды Удмуртии прошел обыск
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Глава Нацбанка Украины объявила об уходе в отставку
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Коллекторы нашли способ беспокоить должников в ночное время
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь