Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
"Смертника в шапочке" из метро Петербурга уволили с работы
СМИ узнали детали уголовного дела служившего в Сирии россиянина
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
«Вашингтон» Овечкина снова выиграл регулярный чемпионат НХЛ
Малкин: Я хочу на Олимпиаду. А «Питтсбург» меня отпустит
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
9В тени стены
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10:53 (мск), источник: dostup1.ru

Спецбригада из 15 московских врачей оценит здоровье челябинских школьников

Челябинская область вошла в пилотный проект Минздрава по школьной медицине.

Южный Урал вошел в восьмерку регионов, где Минздрав России и научный центр здоровья детей (НЦЗД РАМН) реализуют пилотный проект, посвященный изучению здоровья школьников, — по итогам работы специалисты дадут местным педиатрам практические рекомендации по сохранению здоровья подростков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области.

Бригада из 15 московских специалистов проведет осмотр примерно 300 детей в возрасте 11 и 15 лет. По словам куратора проекта, председателя Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой, специалисты оценят соматическое и неврологическое здоровье, а также устойчивость к инфекциям, когнитивную деятельность детей, психологический статус школьников.

Кроме того, в рамках «пилота» пройдет обучение педагогов, медиков, старших подростков навыкам неотложной помощи, которую важно успеть оказать до приезда скорой. Также педагогов и медиков обучат распознаванию сложного психологического состояния ребенка, чтобы точечно определять детей, которые могут решиться на рискованные шаги, и вовремя им помочь.

Через год столичные специалисты приедут повторно и оценят, как принятые по итогам обследования и обучения меры повлияли на общую ситуацию со здоровьем, психологическим состоянием и даже успеваемостью школьников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спецбригада из 15 московских врачей оценит здоровье челябинских школьников
В жилом доме в Петербурге обезврежено взрывное устройство
Тиллерсон: России следует пересмотреть вопрос о поддержке Асада
В Минприроды Удмуртии прошел обыск
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Заемщиков просят погасить долг под видом рекламы продуктов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь