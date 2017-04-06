Спецбригада из 15 московских врачей оценит здоровье челябинских школьников
Челябинская область вошла в пилотный проект Минздрава по школьной медицине.
Челябинская область вошла в пилотный проект Минздрава по школьной медицине.
Южный Урал вошел в восьмерку регионов, где Минздрав России и научный центр здоровья детей (НЦЗД РАМН) реализуют пилотный проект, посвященный изучению здоровья школьников, — по итогам работы специалисты дадут местным педиатрам практические рекомендации по сохранению здоровья подростков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Бригада из 15 московских специалистов проведет осмотр примерно 300 детей в возрасте 11 и 15 лет. По словам куратора проекта, председателя Союза педиатров России Лейлы
Кроме того, в рамках «пилота» пройдет обучение педагогов, медиков, старших подростков навыкам неотложной помощи, которую важно успеть оказать до приезда скорой. Также педагогов и медиков обучат распознаванию сложного психологического состояния ребенка, чтобы точечно определять детей, которые могут решиться на рискованные шаги, и вовремя им помочь.
Через год столичные специалисты приедут повторно и оценят, как принятые по итогам обследования и обучения меры повлияли на общую ситуацию со здоровьем, психологическим состоянием и даже успеваемостью школьников.