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13:06 (мск), источник: Вести.Ру

Черный кот помешал мэру Риги выступить в прямом эфире. Видео

Выступление мэра Риги Нила Ушакова в прямом эфире программы «Прямые вопросы» было прервано появлением в кадре огромного черного кота.

Кот запрыгнул прямо на стол, за которым сидел отвечавший в тот момент на вопросы телезрителей политик, и бесцеремонно начал пить из его кружки. Ушаков некоторое время терпеливо ждал, но потом все-таки прогнал животное и продолжил свое выступление.


Прямой эфир мэра Риги Нила Ушакова прервал кот

Известно, что в рижской ратуше живут два кота — Мурис и Кузя, которых Ушаков несколько лет назад взял из приюта. Коты активно участвуют в публичных мероприятиях и привлекаются для рекламных кампаний по привлечению туристов в Ригу. Кроме этого, у животных есть даже своя страничка в «Фейсбуке».

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