Черный кот помешал мэру Риги выступить в прямом эфире. Видео

Кот запрыгнул прямо на стол, за которым сидел отвечавший в тот момент на вопросы телезрителей политик, и бесцеремонно начал пить из его кружки. Ушаков некоторое время терпеливо ждал, но потом все-таки прогнал животное и продолжил свое выступление.

Известно, что в рижской ратуше живут два кота — Мурис и Кузя, которых Ушаков несколько лет назад взял из приюта. Коты активно участвуют в публичных мероприятиях и привлекаются для рекламных кампаний по привлечению туристов в Ригу. Кроме этого, у животных есть даже своя страничка в «Фейсбуке».