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11:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Лучших танцоров и вокалистов среди студентов определят в Хабаровске

Фестиваль «Студенческая весна-2017» стартовал в Хабаровском крае.

В его рамках свои способности продемонстрируют свыше полутора тысяч молодых людей. Они будут соревноваться по пяти направлениям: музыка, танцы, театр, наука и журналистика, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В первый день студенты представили работы, посвященные инновациям и техническому творчеству. Далее они презентуют исследования в сфере экономики, юриспруденции, истории, культурологи и других областях знания. Лучших конкурсантов наградят 18 апреля на краевой конференции «Молодая наука: достижения, проекты, инновации».

Певцы, музыканты, танцоры и начинающие актеры будут выступать с 16 по 19 апреля в комплексе «Арсеналец». Там же 20 апреля пройдет гала-концерт, который объединит лучшие номера. В этот день подведут итоги творческого блока регионального этапа фестиваля.

Обладатели Гран-при в области театрального, музыкального, танцевального искусства и журналистики поедут в Тулу, где с 15 по 20 мая пройдет финал «Студенческой весны-2017».

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