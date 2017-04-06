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10:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Троллейбус № 11 не выйдет на маршрут 7 апреля из-за работ на теплотрассе

Администрация города приносит извинения горожанам за временные неудобства.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 апреля, PrimaMedia.

Движение троллейбусов маршрута № 11 «Клиническая больница — Автовокзал» будет закрыто 7 апреля с 10.00 до 17.00 часов во Владивостоке. Это связано с производством восстановительных работ на теплотрассе в районе дома № 59 г на ул. Русской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Троллейбусы будут ходить по маршруту № 5. Горожанам и гостям Владивостока приносят извинения за временные неудобства.

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