Троллейбус № 11 не выйдет на маршрут 7 апреля из-за работ на теплотрассе
Администрация города приносит извинения горожанам за временные неудобства.
Администрация города приносит извинения горожанам за временные неудобства.
Владивосток, 6 апреля, PrimaMedia.
Движение троллейбусов маршрута № 11 «Клиническая больница — Автовокзал» будет закрыто 7 апреля с 10.00 до 17.00 часов во Владивостоке. Это связано с производством восстановительных работ на теплотрассе в районе дома № 59 г на ул. Русской, сообщили ИА PrimaMedia в
Троллейбусы будут ходить по маршруту № 5. Горожанам и гостям Владивостока приносят извинения за временные неудобства.