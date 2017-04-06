Десантник спас жизнь сослуживцу во время учений в Шумилинском районе
В среду, 5 марта, в Шумилинском районе Витебской области прошли тактические учения 103-й отдельной гвардейской
В среду, 5 марта, в Шумилинском районе Витебской области прошли тактические учения 103-й отдельной гвардейской
Инцидент произошел на высоте около 80 метров. У рядового Евгения Жарского погас купол. Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища, и они благополучно приземлились, — уточнили в Минобороны.
Поступок военнослужащего 38-й отдельной гвардейской
Похожий случай произошел в 2004 году. Военнослужащий 5-й отдельной бригады спецназначения рядовой Владимир Тишкевич при совершении прыжков с парашютом также спас жизнь своему сослуживцу. Указом Президента Беларуси он был награжден медалью За отвагу.
Схождение парашютистов — крайне опасная ситуация, которая может возникать при десантировании. Подобные случаи нередко могут закончиться гибелью обоих парашютистов.
Подготовил Вадим Шундалов.