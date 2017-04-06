Десантник спас жизнь сослуживцу во время учений в Шумилинском районе

Инцидент произошел на высоте около 80 метров. У рядового Евгения Жарского погас купол. Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища, и они благополучно приземлились, — уточнили в Минобороны.

Поступок военнослужащего 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады высоко оценил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Вадим Денисенко, отметивший профессионализм Дмитрия Страчука.

Похожий случай произошел в 2004 году. Военнослужащий 5-й отдельной бригады спецназначения рядовой Владимир Тишкевич при совершении прыжков с парашютом также спас жизнь своему сослуживцу. Указом Президента Беларуси он был награжден медалью За отвагу.

Схождение парашютистов — крайне опасная ситуация, которая может возникать при десантировании. Подобные случаи нередко могут закончиться гибелью обоих парашютистов.

Подготовил Вадим Шундалов.