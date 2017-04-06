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12:31 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Десантник спас жизнь сослуживцу во время учений в Шумилинском районе

В среду, 5 марта, в Шумилинском районе Витебской области прошли тактические учения 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, которые чуть не закончились трагедией. В ходе десантирования из самолета Ил-76МД из-за резкого порыва ветра произошло схождение двух парашютистов, информирует пресс-служба Министерства обороны.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Инцидент произошел на высоте около 80 метров. У рядового Евгения Жарского погас купол. Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища, и они благополучно приземлились, — уточнили в Минобороны.

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Поступок военнослужащего 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады высоко оценил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Вадим Денисенко, отметивший профессионализм Дмитрия Страчука.

Похожий случай произошел в 2004 году. Военнослужащий 5-й отдельной бригады спецназначения рядовой Владимир Тишкевич при совершении прыжков с парашютом также спас жизнь своему сослуживцу. Указом Президента Беларуси он был награжден медалью За отвагу.

Схождение парашютистов — крайне опасная ситуация, которая может возникать при десантировании. Подобные случаи нередко могут закончиться гибелью обоих парашютистов.

Подготовил Вадим Шундалов.

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