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11:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Драки, списки, унижение: хабаровчане рассказали, что происходит в очереди за льготными авиабилетами

Чтобы попасть к стойке кассира, людям приходится часами стоять в коридоре.

Источник: Губерния онлайн

Хабаровчане с 1 апреля осаждают офисы авиакомпании «Аэрофлот», чтобы выкупить ранее забронированные авиабилеты по субсидированным тарифам. Из-за огромного количества желающих улетать в Москву и другие города России со скидкой, а также в связи с поздним стартом продаж в этом году перед кассами образовались длинные очереди, сообщает портал «Губерния».

У «Аэрофлота» в краевой столице всего три офиса. Два из них находятся на Матвеевском шоссе, третий — в центре города, на улице Пушкина, 50. У этого отделения наиболее активные граждане организовали дежурство. Желающих выкупить льготные билеты заносят в специальные списки.

«777 человек уже записалось. Сейчас мы стоим за забронированными билетами, чтобы их выкупить. Бронь [действительна] семь дней, у некоторых людей она заканчивается. Женщина там сидит во дворе и плачет — она может не успеть. У меня 732-я очередь, я сегодня не пройду. 3 апреля я бронировала, на август уже билетов [на Санкт-Петербург] не было. Сейчас люди по трое суток здесь стоят, толку никакого», — рассказала пенсионерка, отвечающая за списки очередников.

По словам людей, стоящих в очереди, зачастую перед дверями касс возникают конфликты, некоторые из которых перерастают в драки. Например, вчера пожилой мужчина вырвал из рук дежурной список и порвал его.

«Люди стоят не первый день. Мне сказали, что тут уже были драки, конфликты. Кто-то вырвал списки из рук у дежурного, разорвал их, случилась потасовка, — говорит хабаровчанин Алексей Сергейчук. — Я здесь стою вместо мамы для приобретения субсидированных билетов. Хочу отправить ее в Москву к старшему брату. Моей маме 67 лет, она один день здесь простояла на ногах, [теперь я за нее]».

Другой причиной негодования хабаровчан становятся вип-клиенты, которых обслуживают вне очереди. После того как очередная обладательница золотой карты «Аэрофлота» вышла из офиса, другие клиенты не смогли сдержать своих возмущенных комментариев в ее адрес.

«Сейчас прошел человек с золотой карточкой. Нам сказали, что они могут пройти по блату», — отметила дежурная по спискам.

По наблюдениям будущих путешественников, за один час очередь уменьшается примерно на три-четыре человека. При этом возможность выкупить билеты есть и в других агентствах города. Правда, там нужно дополнительно заплатить 600 рублей за посреднические услуги, а на такие условия готовы далеко не все льготники. Некоторые из них отмечают, что чувствуют себя униженными, стоя в очереди.

«Унижение чувствуешь, потому что стоишь: присесть негде, туалета нет. Конечно, очень неприятно, когда Дальним Востоком занимаются, а получается, что мы брошены. В следующем году уже не будем брать [билеты], потому что уезжаем с Дальнего Востока. Считаем, что здесь много сложностей, ближе к Москве попроще. Поэтому желаем вам удачи тут остаться, и чтобы какие-то вам льготы тут были», — сказала жительница Хабаровска Оксана Леонова.

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