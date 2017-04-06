Драки, списки, унижение: хабаровчане рассказали, что происходит в очереди за льготными авиабилетами
Чтобы попасть к стойке кассира, людям приходится часами стоять в коридоре.
Чтобы попасть к стойке кассира, людям приходится часами стоять в коридоре.
Хабаровчане с 1 апреля осаждают офисы авиакомпании «Аэрофлот», чтобы выкупить ранее забронированные авиабилеты по субсидированным тарифам.
У «Аэрофлота» в краевой столице всего три офиса. Два из них находятся на Матвеевском шоссе, третий — в центре города, на улице Пушкина, 50. У этого отделения наиболее активные граждане организовали дежурство. Желающих выкупить льготные билеты заносят в специальные списки.
«777 человек уже записалось. Сейчас мы стоим за забронированными билетами, чтобы их выкупить. Бронь [действительна] семь дней, у некоторых людей она заканчивается. Женщина там сидит во дворе и плачет — она может не успеть. У меня 732-я очередь, я сегодня не пройду. 3 апреля я бронировала, на август уже билетов [на Санкт-Петербург] не было. Сейчас люди по трое суток здесь стоят, толку никакого», — рассказала пенсионерка, отвечающая за списки очередников.
По словам людей, стоящих в очереди, зачастую перед дверями касс возникают конфликты, некоторые из которых перерастают в драки. Например, вчера пожилой мужчина вырвал из рук дежурной список и порвал его.
«Люди стоят не первый день. Мне сказали, что тут уже были драки, конфликты.
Другой причиной негодования хабаровчан становятся
«Сейчас прошел человек с золотой карточкой. Нам сказали, что они могут пройти по блату», — отметила дежурная по спискам.
По наблюдениям будущих путешественников, за один час очередь уменьшается примерно на
«Унижение чувствуешь, потому что стоишь: присесть негде, туалета нет. Конечно, очень неприятно, когда Дальним Востоком занимаются, а получается, что мы брошены. В следующем году уже не будем брать [билеты], потому что уезжаем с Дальнего Востока. Считаем, что здесь много сложностей, ближе к Москве попроще. Поэтому желаем вам удачи тут остаться, и чтобы