Систему «Безопасный город» первоначально установят в пяти районах Иркутской области
В 2017 году новым оборудованием системы «Безопасный город» оснастят
В 2017 году новым оборудованием системы «Безопасный город» оснастят
Как 6 апреля 2017 года сообщила
«Чрезвычайно важным для нас является автоматизированный мониторинг экологической безопасности Байкала. Мы получили очень много предложений от разных организаций, которые готовы хотя бы точечно принимать в этом участие, например, изготовить специализированные датчики или обеспечить беспроводные коммуникации. Причем организации, которые нам это предлагают, весьма солидные, например, Росатом», — сообщил Сергей Левченко.
Программа развития АПК «Безопасный город рассчитана до 2020 года. На первом этапе приборы, обеспечивающие в режиме реального времени контроль за экологической безопасностью Байкала, будут установлены в районе Листвянки и Порта Байкал. Со временем их сеть расширится и охватит всю акваторию, подверженную угрозе загрязнения.