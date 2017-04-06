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11:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Систему «Безопасный город» первоначально установят в пяти районах Иркутской области

В 2017 году новым оборудованием системы «Безопасный город» оснастят дежурно-диспетчерские службы в Ангарском городском округе, Братске, Братском, Киренском и Тайшетском районах.

Источник: AP 2017

Как 6 апреля 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, на установку оборудования выделяется около 1,5 млрд рублей. Сегодня губернатор Сергей Левченко провел рабочую встречу с заместителем главы МЧС России Александром Чуприяном. «Трагические события, произошедшие в Санкт-Петербурге, лишний раз подтверждают то, что мы совершенно правы, когда прикладываем массу сил в построении АПК “Безопасный город”», — подчеркнул Александр Чуприян.

«Чрезвычайно важным для нас является автоматизированный мониторинг экологической безопасности Байкала. Мы получили очень много предложений от разных организаций, которые готовы хотя бы точечно принимать в этом участие, например, изготовить специализированные датчики или обеспечить беспроводные коммуникации. Причем организации, которые нам это предлагают, весьма солидные, например, Росатом», — сообщил Сергей Левченко.

Программа развития АПК «Безопасный город рассчитана до 2020 года. На первом этапе приборы, обеспечивающие в режиме реального времени контроль за экологической безопасностью Байкала, будут установлены в районе Листвянки и Порта Байкал. Со временем их сеть расширится и охватит всю акваторию, подверженную угрозе загрязнения.

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