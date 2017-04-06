Березники опередили Кранокамск по числу заражённых ВИЧ-инфекцией

По этому показателю Березники перехватили печальную «пальму первенства» у Краснокамска.

Первые березниковцы с таким диагнозом в Березниках о втором городе Прикамья были зарегистрированы в 2000-м году, когда было зарегистрировано 15 случаев заражения ВИЧ-инфекций. Следующий год дал резкий рост регистрации таких случаев: официально было зарегистрировано уже 292 случая заражения.

Спустя 17 лет после ведения официальной статистики в Березниках зарегистрировано 3007 человек, заражённых СПИДом. Это в среднем 2039,2 случая на 100 тыс. населения. При этом, по словам Светланы Беловой, такие цифры — лишь верхушка айсберга. Практика показывает, что официальная статистика даёт лишь ¼ часть общего числа заражённых на территории. Если это так, то в Березниках сегодня более 12 тыс. заражённых ВИЧ-инфекций — почти каждый десятый житель города.

Статистика, обнародованная на брифинге, показывает, что основной путь заражения — наркотический: почти 72%. На втором месте — половой путь (25%). Более 60% заболевших — мужчины, около 40% — женщины. Последняя цифра особенно тревожная, так как ведёт к передаче ВИЧ-инфекции детям: на сегодня в Березниках родилось 482 инфицированных ребёнка.

Основная часть заболевших — около 77% — в возрасте от 22 до 40 лет. Около трети ВИЧ-инфицированных — не работают. Почти 20% заразились в местах лишения свободы.