Березники опередили Кранокамск по числу заражённых ВИЧ-инфекцией
По информации руководителя
По информации руководителя
По этому показателю Березники перехватили печальную «пальму первенства» у Краснокамска.
Первые березниковцы с таким диагнозом в Березниках о втором городе Прикамья были зарегистрированы в 2000-м году, когда было зарегистрировано 15 случаев заражения
Спустя 17 лет после ведения официальной статистики в Березниках зарегистрировано 3007 человек, заражённых СПИДом. Это в среднем 2039,2 случая на 100 тыс. населения. При этом, по словам Светланы Беловой, такие цифры — лишь верхушка айсберга. Практика показывает, что официальная статистика даёт лишь ¼ часть общего числа заражённых на территории. Если это так, то в Березниках сегодня более 12 тыс. заражённых
Статистика, обнародованная на брифинге, показывает, что основной путь заражения — наркотический: почти 72%. На втором месте — половой путь (25%). Более 60% заболевших — мужчины, около 40% — женщины. Последняя цифра особенно тревожная, так как ведёт к передаче
Основная часть заболевших — около 77% — в возрасте от 22 до 40 лет. Около трети
По словам специалистов, от заболевания в Березниках за весь период ведения статистики уже умерло 626 человек. В большинстве случаев причиной смерти были установлены сопутствующие