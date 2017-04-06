Единый проездной билет на 60 минут заработал в Челябинске

Проездной на 60 минут с возможностью бесплатной пересадки в общественном транспорте стал доступен челябинцам, сообщат корреспондент «АиФ-Челябинск».

Чтобы воспользоваться услугой, владельцы транспортных карт должны сообщить кондуктору автобуса, троллейбуса или трамвая о своём намерении. За 20 рублей горожане смогут совершать неограниченное число пересадок в течение часа с момента получения первого билета.

В городском управлении транспорта уточнили, что в будущем к системе может присоединиться один из частных перевозчиков, ориентировочная стоимость пересадки по единому билету в этом случае составит 10 рублей.

Ранее «АиФ-Челябинск» сообщал о том, как идёт внедрение проездного: на предприятиях муниципального транспорта прошла замена старых терминалов на более современные и настройка оборудования, с кондукторами проводятся инструктажи.