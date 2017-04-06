Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
"Смертника в шапочке" из метро Петербурга уволили с работы
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
11:44 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские НКО будут работать по новым тарифам

Минтруд разработает рекомендации регионам по определению размеров компенсации негосударственным поставщикам соцуслуг. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко на заседании попечительского совета при Правительстве Российской Федерации под председательством вице-премьера Ольги Голодец.

Источник: РИАЦ

Ранее заместитель председателя попечительского совета Елена Тополева заявляла, что одним из главных барьеров для социально ориентированных НКО по участию в государственных программах являются экономически необоснованные и заниженные тарифы, которые устанавливают регионы в качестве размера компенсации негосударственным поставщикам соцуслуг, что обуславливает отсутствие экономически выгодных условий для осуществления их деятельности.

Волгоградская область является одним из регионов Российской Федерации, которая активно включена в процесс привлечения НКО на рынок социальных услуг. На сегодня в областной реестр поставщиков включены 18 НКО. В числе последних, вошедших в Реестр поставщиков социальных услуг, стали Волгоградская региональная общественная организация «ЛУЧ» по оказанию социально-педагогической помощи инвалидам и региональное отделение «Российского детского фонда».

Все НКО, включенные в реестр, имеют право на оказание социальных услуг обратившимся к ним гражданам, имеющим на руках индивидуальную программу получателя социальных услуг, и если они не участвуют в исполнении государственного задания право получение компенсации из средств регионального бюджета за оказанные социальные услуги в соответствии с установленными к ним требованиями.

— Надеемся, что после реализации инициативы Минтруда число НКО, оказывающих социальные услуги в нашем регионе, значительно возрастет, — прокомментировали в областном комитете социальной защиты населения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пожилая волгоградка подарила «экстрасенсам» почти 1,5 млн рублей
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Трамп назвал химатаку в Сирии «оскорблением человечества»
В Минприроды Удмуртии прошел обыск
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Глава Нацбанка Украины объявила об уходе в отставку
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Коллекторы нашли способ беспокоить должников в ночное время
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь