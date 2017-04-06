Волгоградские НКО будут работать по новым тарифам

Ранее заместитель председателя попечительского совета Елена Тополева заявляла, что одним из главных барьеров для социально ориентированных НКО по участию в государственных программах являются экономически необоснованные и заниженные тарифы, которые устанавливают регионы в качестве размера компенсации негосударственным поставщикам соцуслуг, что обуславливает отсутствие экономически выгодных условий для осуществления их деятельности.

Волгоградская область является одним из регионов Российской Федерации, которая активно включена в процесс привлечения НКО на рынок социальных услуг. На сегодня в областной реестр поставщиков включены 18 НКО. В числе последних, вошедших в Реестр поставщиков социальных услуг, стали Волгоградская региональная общественная организация «ЛУЧ» по оказанию социально-педагогической помощи инвалидам и региональное отделение «Российского детского фонда».

Все НКО, включенные в реестр, имеют право на оказание социальных услуг обратившимся к ним гражданам, имеющим на руках индивидуальную программу получателя социальных услуг, и если они не участвуют в исполнении государственного задания право получение компенсации из средств регионального бюджета за оказанные социальные услуги в соответствии с установленными к ним требованиями.

— Надеемся, что после реализации инициативы Минтруда число НКО, оказывающих социальные услуги в нашем регионе, значительно возрастет, — прокомментировали в областном комитете социальной защиты населения.