На трассе М-5 в Тольятти введены ограничения движения транспорта

В рамках строительства транспортной развязки на 974 км автомобильной дороги М-5 «Урал» начинаются работы по переустройству газопровода. Поэтому с 6 апреля будут введены временные ограничения движения автомобильного транспорта в районе дома № 18 по улице Куйбышева с условием альтернативного проезда. Уже сейчас людей беспокоят пробки, которые, несомненно, с активизацией строительных работ по транспортной развязке, будут только увеличиваться.

Напомним, в 2017 году на строительство развязки в Тольятти на 974 км М-5 «Урал» выделят 2,3 млрд рублей.

В 2017 г. подрядчик АО «Волгомост» должен построить две объездные дороги, чтобы снизить неудобство для проезда транспорта, а также начать строительство опор и подпорных стенок путепровода. Так что о том, как решить транспортные проблемы, в «Большой Волге» задумываются.

В частности, по словам руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти Павла Баннова, прорабатывается вариант введения ограничений движения для большегрузов, пишет TLTgorod.