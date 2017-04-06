Сезон работы фонтанов откроется в Минске 14 апреля
Сезон работы фонтанов откроется в Минске 14 апреля. Об этом БЕЛТА рассказал главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский.
Сезон работы фонтанов откроется в Минске 14 апреля. Об этом БЕЛТА рассказал главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский.
Торжественная церемония запуска фонтанов пройдет в 18.00 у самого крупного по площади столичного фонтана возле Большого театра оперы и балета.
За «Минскзеленстроем» числится 34 фонтана. Больше всего струй у фонтана на площади Независимости. Самый высокий и мощный — «Парус» на Комсомольском озере. Старейший в Минске — фонтан «Мальчик с лебедем», который установили еще в 1874 году. В минувшем году его полностью реконструировали.
В этом сезоне снова заработает
Подготовила Алина Янчур.