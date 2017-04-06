Адвоката Валериана Мынзата, сбежавшего накануне из зала суда, объявят в розыск

Апелляционная палата оставила в силе вердикт суда сектора Рышкановки, согласно которому Мынзата приговорили к девяти годам тюрьмы по уголовному делу 2009 года.

Его обвинили в мошенничестве. Как сообщают прокуроры, он инсценировал аварию с целью получить страховку. Адвокат Мынзата заявил, что вердикт безосновательный и его оспорят в Высшей судебной палате. Он также отметил, что сейчас осуждённый находится дома.

Добавим, что в феврале этого года Мынзата задержали по другому уголовному делу. Его подозревают в вымогательстве 20 тысяч евро у своей клиентки. В начале марта он признал свою вину.