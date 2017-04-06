Ростовчан просят не приближаться к подозрительным предметам

В данном случае необходимо незамедлительно сообщить о находке в правоохранительные органы и службы спасения:

ФСБ дежурный — 249−55−44.

Служба — 112 (ЕДДС) — 112.

Полиция — 02.

ЦУКС ГУ МЧС России по РО — 01.

Скорая помощь — 03.

Не в коем случае нельзя подходить к этому предмету, не трогать его руками и не подпускать к нему других. Нельзя пользоваться рядом с таким предметом радиосвязью, мобильными телефонами или другими радиосредствами, необходимо дождаться прибытия представителей правоохранительных органов и указать им место нахождения подозрительного предмета.

Внимание! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

Будьте бдительными, внимательно следите за детьми и предупредите их о возможной опасности! При выгуле собак не разрешайте животным подходить к мусору или непонятным предметам, лежащим на земле.