Ростовчан просят не приближаться к подозрительным предметам
Администрация южной столицы распространила памятку для жителей и гостей Ростова о том, как необходимо себя вести, если вы обнаружили подозрительный или бесхозный предмет.
Администрация южной столицы распространила памятку для жителей и гостей Ростова о том, как необходимо себя вести, если вы обнаружили подозрительный или бесхозный предмет.
В данном случае необходимо незамедлительно сообщить о находке в правоохранительные органы и службы спасения:
ФСБ дежурный — 249−55−44.
Служба — 112 (ЕДДС) — 112.
Полиция — 02.
ЦУКС ГУ МЧС России по РО — 01.
Скорая помощь — 03.
Не в коем случае нельзя подходить к этому предмету, не трогать его руками и не подпускать к нему других. Нельзя пользоваться рядом с таким предметом радиосвязью, мобильными телефонами или другими радиосредствами, необходимо дождаться прибытия представителей правоохранительных органов и указать им место нахождения подозрительного предмета.
Внимание! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.
Будьте бдительными, внимательно следите за детьми и предупредите их о возможной опасности! При выгуле собак не разрешайте животным подходить к мусору или непонятным предметам, лежащим на земле.