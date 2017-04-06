В Калининграде стартовала всероссийская «Вахта Памяти»

Поисковики обсудят планы на предстоящий полевой сезон, поделятся опытом. В 2017 году запланировано 1349 поисковых экспедиций в 37 регионах России, в которых примут участие более 30 тысяч человек.

Самый западный регион в этом году не случайно был выбран для старта одной из масштабнейших патриотических акций страны. На этой земле, отвоеванной для потомков ценой больших потерь в ходе Восточно-Прусской операции 1944−45 годов, значение мемориальной работы особенно велико.

— В Калининграде есть определенная специфика поисковой деятельности, уникальный опыт, который мы хотели бы тиражировать на территории страны, — это большая кропотливая работа, связанная с уточнением имен на мемориальных плитах, потерянных захоронений периода Великой Отечественной войны, — подчеркнула Елена Цунаева, ответственный секретарь «Поискового движения России».

Вопросы увековечения имен на плитах братских могил будут обсуждаться в ходе панельной дискуссии «Дорога к обелиску». Пройдет презентация нового проекта «Поискового движения России» — «Судьба солдата», призванного распространить лучший опыт установления судеб воинов, пропавших в годы Великой Отечественной.

Справка «РГ»

Организаторы «Вахты Памяти» — Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Мероприятие проводится в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016−2020 годы».

В ходе «Вахты Памяти-2016» «Поисковое движение России» провело более 800 экспедиций, в ходе которых подняты останки более 20 тысяч воинов, установлены имена и судьбы 1229 павших бойцов Великой Отечественной.