Молился Аллаху и кидал мачете: одесситов напугал неадекватный мужчина
Мужчина не реагировал на вопросы.
Мужчина не реагировал на вопросы.
На одесском вокзале задержали неадекватного мужчину с мачете, который молился Аллаху.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила волонтер Наталья Пранжу.
«5 апреля, по
Сотрудника общественного формирования «Левый берег» рассказал, что мужчина был пьян и не реагировал на вопросы.
«Поступил вызов с
Мужчина молился Аллаху, добавил руководитель «Левого берега» Денис Карташов.
В службе охраны вокзала говорят, что не знают, был ли поступок задержанного провокацией или случайностью. Они отмечают, что ожидают подобные инциденты накануне майских праздников, передает Украинская служба информации.
Как передавал «Обозреватель», ранее на границе с Украиной задержали автомобиль с «подарками» из России.