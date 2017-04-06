Молился Аллаху и кидал мачете: одесситов напугал неадекватный мужчина

«5 апреля, по VIP-залу железнодорожного вокзала бегал неадекватный мужчина. Он держал мачете и молился. Выяснилось, что у мужчины российский паспорт. Его вместе с вещами доставили в полицию», — написала она.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила волонтер Наталья Пранжу.

Сотрудника общественного формирования «Левый берег» рассказал, что мужчина был пьян и не реагировал на вопросы.

«Поступил вызов с вип-зала, мы побежали туда. Со слов кассира, он просто так начал кричать на весь зал и кинул в центр зала этот мачете. Потом встал на колени и начал молиться. Этот мужик был сильно пьяный. Кассир сказала, что они с дежурной нашли у него паспорт России. На всяческие вопросы, что он тут делает и с какой целью перебывает на вокзале, не реагировал, а только ещё громче кричал. Вызвали полицию, приехал экипаж, забрал все его вещи», — рассказали в формировании.

Мужчина молился Аллаху, добавил руководитель «Левого берега» Денис Карташов.

В службе охраны вокзала говорят, что не знают, был ли поступок задержанного провокацией или случайностью. Они отмечают, что ожидают подобные инциденты накануне майских праздников, передает Украинская служба информации.

Как передавал «Обозреватель», ранее на границе с Украиной задержали автомобиль с «подарками» из России.