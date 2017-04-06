Детективы раскрыли обстоятельства убийства 5300-летней мумии
Детективы выяснили, что мужчина, мумифицированное тело которого было найдено в Эцтальских Альпах в Тироле в 1991 году, на самом деле погиб 5 300 лет назад не
Детективы выяснили, что мужчина, мумифицированное тело которого было найдено в Эцтальских Альпах в Тироле в 1991 году, на самом деле погиб 5 300 лет назад не
Долгое время ученые считали, что мужчина, получивший имя Эци — по местности, в которой его более 20 лет назад обнаружили немецкие туристы, замерз в результате непогоды, однако последние исследования показали, что смерти Эци предшествовало попадание в его плечо стрелы, разорвавшей кровеносный сосуд, пишет Daily Mail.
Кроме того, у мужчины были обнаружены различные переломы и порезы. Одну из ран на правой руке, как выяснили ученые, Эци получил за несколько дней до смерти, что показывает, что мужчина находился с
За 25 лет работы с Эци ученые сделали немало открытий. Так, специалистам удалось установить, что он умер в возрасте около 45 лет, его рост составлял около 1,6 метра, а весил он примерно 50 килограммов. Также примерно за полчаса до гибели Эци съел большую порцию вареного мяса, что, по словам экспертов, доказывает, что мужчина не готовился к схватке, а лишь мирно проводил время.
«Нам кажется наиболее вероятным, что за ним
Также, по словам специалистов, древний мужчина был заражен кишечными бактериями Helicobacter Pylori, и эта информация помогла ученым пролить свет на массовые миграции людей в далеком прошлом. Обнаруженная у Эци болезнь сердца также предоставила ценную информацию о его родословной. Анализ желудка мужчины показал, что он питался олениной, ячменным супом и хлебом.
После изучения голосовых связок Эци специалисты смогли воспроизвести голос, наиболее приближенный к голосу древнего человека, а голландские ученые, используя криминалистическую технику, построили 3D-модель Эци.