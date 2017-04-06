Детективы раскрыли обстоятельства убийства 5300-летней мумии

Источник: AP 2017

Долгое время ученые считали, что мужчина, получивший имя Эци — по местности, в которой его более 20 лет назад обнаружили немецкие туристы, замерз в результате непогоды, однако последние исследования показали, что смерти Эци предшествовало попадание в его плечо стрелы, разорвавшей кровеносный сосуд, пишет Daily Mail. Кроме того, у мужчины были обнаружены различные переломы и порезы. Одну из ран на правой руке, как выяснили ученые, Эци получил за несколько дней до смерти, что показывает, что мужчина находился с кем-то в постоянной вражде. Все это, по словам экспертов, демонстрирует, что Эци погиб в результате нападения охотника или воина из конкурирующего племени.

Реконструированный облик Эци | Источник: AFP 2017

За 25 лет работы с Эци ученые сделали немало открытий. Так, специалистам удалось установить, что он умер в возрасте около 45 лет, его рост составлял около 1,6 метра, а весил он примерно 50 килограммов. Также примерно за полчаса до гибели Эци съел большую порцию вареного мяса, что, по словам экспертов, доказывает, что мужчина не готовился к схватке, а лишь мирно проводил время.

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