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12:44 (мск), источник: Моя Планета

Детективы раскрыли обстоятельства убийства 5300-летней мумии

Детективы выяснили, что мужчина, мумифицированное тело которого было найдено в Эцтальских Альпах в Тироле в 1991 году, на самом деле погиб 5 300 лет назад не из-за переохлаждения во время метели, а был убит воином из конкурирующего племени.

Источник: AP 2017

Долгое время ученые считали, что мужчина, получивший имя Эци — по местности, в которой его более 20 лет назад обнаружили немецкие туристы, замерз в результате непогоды, однако последние исследования показали, что смерти Эци предшествовало попадание в его плечо стрелы, разорвавшей кровеносный сосуд, пишет Daily Mail.

Кроме того, у мужчины были обнаружены различные переломы и порезы. Одну из ран на правой руке, как выяснили ученые, Эци получил за несколько дней до смерти, что показывает, что мужчина находился с кем-то в постоянной вражде. Все это, по словам экспертов, демонстрирует, что Эци погиб в результате нападения охотника или воина из конкурирующего племени.

Реконструированный облик Эци | Источник: AFP 2017

За 25 лет работы с Эци ученые сделали немало открытий. Так, специалистам удалось установить, что он умер в возрасте около 45 лет, его рост составлял около 1,6 метра, а весил он примерно 50 килограммов. Также примерно за полчаса до гибели Эци съел большую порцию вареного мяса, что, по словам экспертов, доказывает, что мужчина не готовился к схватке, а лишь мирно проводил время.

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«Нам кажется наиболее вероятным, что за ним кто-то следил, а затем убил его, вероятно, стрелой», — рассказал детектив мюнхенской полиции Александр Хорн, которого привлекли к расследованию дела Эци.

Также, по словам специалистов, древний мужчина был заражен кишечными бактериями Helicobacter Pylori, и эта информация помогла ученым пролить свет на массовые миграции людей в далеком прошлом. Обнаруженная у Эци болезнь сердца также предоставила ценную информацию о его родословной. Анализ желудка мужчины показал, что он питался олениной, ячменным супом и хлебом.

После изучения голосовых связок Эци специалисты смогли воспроизвести голос, наиболее приближенный к голосу древнего человека, а голландские ученые, используя криминалистическую технику, построили 3D-модель Эци.

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