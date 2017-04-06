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11:44 (мск), источник: Om1.ru

Омичи жалуются на коллекторов, навязывание услуг банками и мелкий шрифт

Все эти заявления на нарушение прав потребителей принимает управление Роспотребнадзора по Омской области.

Как рассказали в ведомстве, за первый квартал 2017 года местные жители подали 60 письменных обращений, касающихся сферы потребительского кредитования, микрофинансовой деятельности, взыскания просроченной задолженности коллекторскими агентствами. За аналогичный период прошлого года подобных жалоб было 63.

В частности, чаще всего омичи жалуются, что банк уступает право требования третьим лицам согласно соответствующей «галочке», оставленной не клиентом, а сотрудником. Причем зачастую право передаются организациям, не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности. Во-вторых, в положение кредитного договора вносится «обязательное» страхование жизни и здоровья с компанией, указанной банком. Третьей частой жалобой названа комиссия за подключение к программе страхования жизни и здоровья. В-четвертых, отсутствие полной и достоверной информации в договоре страхования о страховой сумме. И наконец, мелкий шрифт договоров. Разумеется, дело не столько в том, что текст плохо читаем, а что таким способом кредитные и страховые организации «прячут» дополнительные условия и прочее.

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Омской области:

 — За отчетный период в банковском секторе проведено 10 мероприятий по контролю. Из них девять — с нарушением. Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях по ч.1 и ч.2 ст. 14.8, ч.1 ст. 19.7, ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, вынесено два предписания об устранении выявленных нарушений, девять постановлений по делам об административных правонарушениях.

Всего же наложено штрафов на сумму 53 тысячи рублей. Для сравнения: за первый квартал 2016 года было вынесено три постановления, а сумма штрафа составила 20 тысяч рублей.

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