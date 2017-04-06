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16:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутск находится в зоне между 7−8-балльными землетрясениями

Данные представлены в карте сейсмотектоники Восточной Сибири.

Иркутские ученые совместно с якутскими коллегами из Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН и Технического института (филиала) Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова составили карту сейсмотектоники Восточной Сибири. По ней видно, что Иркутск находится в зоне между 7−8-балльными землетрясениями, Якутск — между 6 и 7. Наиболее опасными с точки зрения сейсмики участками являются дельта реки Лены с показателем 9 баллов и северная оконечность Байкала с внедрением в Южную Якутию — 8 баллов, местами — до 9. Эти данные должны учитываться при планировании строительства, прокладке газо— или нефтепроводов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Карта сейсмотектоники объединяет геологогеофизические элементы и показатели сейсмичности. Она представляет собой графическую схему, охватывающую территорию от Алтая до Тихого океана и Северной Америки. По ней можно проследить, как себя ведет геологическая структура и как в ней проявляется сейсмичность, связаны ли эти явления между собой», — сказал представитель Института земной коры СО РАН — главный научный сотрудник лаборатории инженерной сейсмологии и сейсмогеологии д.г. -м.н. Валерий Имаев.

На карту нанесены все документально зафиксированные землетрясения с конца 18 века до 2015 года. На ней отчетливо видно, что они группируются в протяженные структуры, совпадающие с границами тектонических плит. Ученые назвали эти структуры сейсмическими поясами. Кроме того, отдельно показаны очаги крупных землетрясений, повлекших за собой деформацию среды, и тектонические разломы, с которыми связана потенциальная опасность возникновения сейсмических событий.

«На востоке Азии видны границы литосферных плит — Северо-Американской и Евразийской. Они сходятся друг с другом, как две льдины. А в южно-якутской части сходятся Китайская и Амурская плита, которые, которые тоже специфическим образом взаимодействуют. Собственно эти плиты и формируют всю сейсмичность территории. Эта карта — логическое объяснение этих процессов», — отметил Валерий Имаев.

Частью научно-исследовательской работы по созданию карты также стала одноименная монография под редакцией того же коллектива авторов. В книге расшифровываются данные графической карты, приведена их интерпретация. Кроме того, очерчена сфера возможного практического применения карты сейсмотектоники. Она адресована строителям, промышленникам, чиновникам, МЧС и другим службам, которые в своей деятельности так или иначе должны учитывать сейсмичность региона.

По словам Валерия Имаева, указанные сведения впервые собраны на одной карте. Помимо бумажной версии, карта существует в электронном виде. С ней удобно работать на компьютере, можно увеличивать отдельные участки и создавать копии.

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