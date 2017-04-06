Иркутск находится в зоне между 7−8-балльными землетрясениями
Данные представлены в карте сейсмотектоники Восточной Сибири.
Данные представлены в карте сейсмотектоники Восточной Сибири.
Иркутские ученые совместно с якутскими коллегами из Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН и Технического института (филиала)
«Карта сейсмотектоники объединяет геологогеофизические элементы и показатели сейсмичности. Она представляет собой графическую схему, охватывающую территорию от Алтая до Тихого океана и Северной Америки. По ней можно проследить, как себя ведет геологическая структура и как в ней проявляется сейсмичность, связаны ли эти явления между собой», — сказал представитель Института земной коры СО РАН — главный научный сотрудник лаборатории инженерной сейсмологии и сейсмогеологии д.г. -м.н. Валерий Имаев.
На карту нанесены все документально зафиксированные землетрясения с конца 18 века до 2015 года. На ней отчетливо видно, что они группируются в протяженные структуры, совпадающие с границами тектонических плит. Ученые назвали эти структуры сейсмическими поясами. Кроме того, отдельно показаны очаги крупных землетрясений, повлекших за собой деформацию среды, и тектонические разломы, с которыми связана потенциальная опасность возникновения сейсмических событий.
«На востоке Азии видны границы литосферных плит —
Частью
По словам Валерия Имаева, указанные сведения впервые собраны на одной карте. Помимо бумажной версии, карта существует в электронном виде. С ней удобно работать на компьютере, можно увеличивать отдельные участки и создавать копии.