Слепой дозор: автобус «Пять звезд» в Хабаровске разъезжает практически наощупь

Хабаровск, 6 апреля, AmurMedia.

Пассажирский автобус «Пять звезд» курсирует по Хабаровску с разбитым лобовым стеклом, утверждают очевидцы. По словам наблюдательных пассажиров, из-за внушительной трещины видимость настолько плохая, что водителю приходится передвигаться по городу практически вслепую, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Приметный автобус известного в городе перевозчика с трещиной на лобовом стекле местные жители видят на линии уже не в первый раз. Сообщение об опасной езде появилось в Сети еще в минувшее воскресенье, 2 апреля. Тогда отличившийся перевозчик курсировал по маршруту № 40. Через несколько дней тот же автобус очевидцы заметили уже на 56-м маршруте. При этом огромная трещина на лобовом стекле осталась неизменной.

— Проверим сегодня эту информацию. Я специально зайду в автопарк и осмотрю автобусы, — отметил заместитель генерального директора группы компании «Пять звезд» Иван Новиков.

Вместе с тем теперь, как известно, автомобилисты озадачиваться целостностью стекол вовсе не обязаны.

— Да, правила изменились. Раньше мы работали по техническому регламенту, и наказание за разбитое лобовое стекло было предусмотрено. Когда регламент поменялся, этот пункт отменили. Теперь проверяется тонировка, запрещена езда вообще без стекол либо, например, с пленкой вместо них. Также запрещено нанесение каких-либо покрытий на лобовые, а также боковые стекла в водительской зоне, — отметил начальник отделения пропаганды ГИБДД по Хабаровску Антон Федотов.

Однако принятые нововведения на мнение пассажиров никак не повлияли: в автобусе с разбитым лобовым стеклом в своей безопасности отнюдь не уверены.