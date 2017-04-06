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11:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Слепой дозор: автобус «Пять звезд» в Хабаровске разъезжает практически наощупь

Перевозчик меняет маршруты, однако побитое лобовое стекло остается неизменным.

Хабаровск, 6 апреля, AmurMedia.

Пассажирский автобус «Пять звезд» курсирует по Хабаровску с разбитым лобовым стеклом, утверждают очевидцы. По словам наблюдательных пассажиров, из-за внушительной трещины видимость настолько плохая, что водителю приходится передвигаться по городу практически вслепую, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Приметный автобус известного в городе перевозчика с трещиной на лобовом стекле местные жители видят на линии уже не в первый раз. Сообщение об опасной езде появилось в Сети еще в минувшее воскресенье, 2 апреля. Тогда отличившийся перевозчик курсировал по маршруту № 40. Через несколько дней тот же автобус очевидцы заметили уже на 56-м маршруте. При этом огромная трещина на лобовом стекле осталась неизменной.

— Проверим сегодня эту информацию. Я специально зайду в автопарк и осмотрю автобусы, — отметил заместитель генерального директора группы компании «Пять звезд» Иван Новиков.

Вместе с тем теперь, как известно, автомобилисты озадачиваться целостностью стекол вовсе не обязаны.

— Да, правила изменились. Раньше мы работали по техническому регламенту, и наказание за разбитое лобовое стекло было предусмотрено. Когда регламент поменялся, этот пункт отменили. Теперь проверяется тонировка, запрещена езда вообще без стекол либо, например, с пленкой вместо них. Также запрещено нанесение каких-либо покрытий на лобовые, а также боковые стекла в водительской зоне, — отметил начальник отделения пропаганды ГИБДД по Хабаровску Антон Федотов.

Однако принятые нововведения на мнение пассажиров никак не повлияли: в автобусе с разбитым лобовым стеклом в своей безопасности отнюдь не уверены.

«Я уже раза три ездила, просто жуть», «Безопасность ничто, деньги все», «Только ленивый не сфотографировал этот горе автобус», «Сетчатку еще не выжгло от постоянных бликов?», «Лично видела, как эту вмятину ему сделал мужчина, который выбежал из своей машины очень разъяренный», «Водитель просто, если выручки нет, головой о стекло бьется», — прокомментировали засветившийся автобус интернет-пользователи.

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