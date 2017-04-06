У школьников Омской области будут проверять знания по пяти сложным предметам

В одиннадцатых классах российских школ скоро начнутся Всероссийские проверочные работы: 19 апреля — по географии, 25 апреля — по физике, 27 апреля — по химии, 11 мая — по биологии, 18 мая — по истории. Выполнять работы предстоит тем выпускникам, которые не выбрали эти предметы на ЕГЭ.

Министерство образования Омской области отмечает, что оценки за ВПР никак не повлияют на отметки в аттестате. Благодаря этим работам школы смогут оценить качество преподавания, а родители выпускников — составить представление об уровне знаний своих детей.

Всероссийские проверочные работы проведут в тех школах, которые пожелают участвовать в этой аттестации. Заявку на ВПР по географии подали 92 омских школы, по физике — 105 школ, по химии — 82 школы, по истории — 104 школы, по биологии — 11 школ.