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12:01 (мск), источник: Om1.ru

У школьников Омской области будут проверять знания по пяти сложным предметам

Одиннадцатиклассники напишут проверочные работы по физике, химии, биологии, географии и истории.

В одиннадцатых классах российских школ скоро начнутся Всероссийские проверочные работы: 19 апреля — по географии, 25 апреля — по физике, 27 апреля — по химии, 11 мая — по биологии, 18 мая — по истории. Выполнять работы предстоит тем выпускникам, которые не выбрали эти предметы на ЕГЭ.

Министерство образования Омской области отмечает, что оценки за ВПР никак не повлияют на отметки в аттестате. Благодаря этим работам школы смогут оценить качество преподавания, а родители выпускников — составить представление об уровне знаний своих детей.

Всероссийские проверочные работы проведут в тех школах, которые пожелают участвовать в этой аттестации. Заявку на ВПР по географии подали 92 омских школы, по физике — 105 школ, по химии — 82 школы, по истории — 104 школы, по биологии — 11 школ.

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