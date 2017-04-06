Новым директором музея «Фридландские ворота» назначили Андрея Ярцева

«С 3 апреля Андрей Анатольевич возглавляет музей», — подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что ранее Андрей Ярцев, который имеет ученую степень доктора исторических наук, возглавлял филиал Международного университета в Калининграде.

Ярцеву 52 года, он коренной калининградец, окончил исторический факультет Калининградского университета. Новый директор музея преподавал в средней школе № 14, в КГУ, в Балтийской государственной академии, в других высших учебных заведениях и имеет также опыт руководящей работы. Тематика его научных исследований — история местного самоуправления в России.

Он написал 83 научных публикации, в том числе две авторские монографии, принял участие в написании еще четырех коллективных научных трудов, двухтомной энциклопедий и 11-ти публикаций методического характера. В 2007 году Ярцев был награждён нагрудным знаком «Почётный работник сферы молодежной политики Российской Федерации».

Напомним, что бывший руководитель муниципального музея Марина Ядова перешла на работу в мэрию, заняв должность главы комитета по культуре. Комментируя ее назначение, начальник отдела культурно-массовой работы мэрии Наталья Арутюнян сообщила, что новый директор музея «Фридландские ворота» будет назначен в ближайшее время.

«Директор музея “Фридландские ворота” будет выбран без конкурса в ближайшее время», — отметила тогда Наталья Арутюнян.