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12:28 (мск), источник: Индикатор

10 российских вузов вошли в число 500 лучших в мире

В топ-500 рейтинга Round University Ranking в этом году вошли 10 российских вузов. В среднем они улучшили свои результаты на 30 позиций.

Источник: РИА "Новости"

С подробностями можно ознакомиться на сайте рейтинга.

Наилучшие результаты показали МГУ имени М. В. Ломоносова (145 место), НИЯУ «МИФИ» (231-е), Томский государственный университет (256-е) и МФТИ (294-е). Также в числе 500 лучших оказались Новосибирский государственный университет, СПбГУ, Томский политехнический, Российский университет дружбы народов, Университет ИТМО и Нижегородский государственный университет имени Н. Н. Лобачевского.

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Помимо этого, 12 вузов попали в топ-200 по качеству образования, в том числе МГУ имени М. В. Ломоносова (42 место), Томский государственный университет (72 место) и РУДН (85 место).

Лидерами рейтинга стали Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт (Калтек), Чикагский университет и Имперский колледж в Лондоне. В целом, лидером по числу университетов в рейтинге стали США (140 вузов), за ними следуют Китай (вместе с Тайванем, Гонконгом и Макао — 81 университет). Также в числе лидеров — Великобритания (77 вузов) и Япония (40 университетов).

Round University Ranking — международный рейтинг университетов, который выпускает Рейтинговое агентство RUR начиная с 2010 года. В него входят университеты 80 стран мира. Вузы оцениваются по 20 параметрам, входящим в четыре направления: качество преподавания (40% от оценки), качество исследований (40%), уровень интернационализации (10%) и финансовой устойчивости (10%). Помимо этого, составляются 30 рейтингов по предметным областям.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
При нынешней политике скоро будем радоваться , что вошли в лучшую тысячу , а потом и в миллион лучших ВУЗов .
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