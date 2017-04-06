Будущих олимпийцев в Верхней Пышме лишили крыши над головой

Воспитанников школы-интерната — филиала областного училища олимпийского резерва № 1 в Верхней Пышме выселяют в Екатеринбург. 5 апреля законодательный комитет Заксобрания Свердловской области одобрил передачу здания учебного заведения в собственность муниципалитета. В перспективе помещения достанутся общеобразовательной школе № 25, что позволит ей принять дополнительно 800 учеников, сообщает «Уралинформбюро».

Как пояснила представитель администрации Верхней Пышмы Марина Ряжкина, в муниципалитете сейчас большая проблема с нехваткой школ — в ГО самый высокий по области процент учащихся во вторую смену. Ожидается, что в ближайшей перспективе ситуация будет только усугубляться.

Такая же проблема стоит в Екатеринбурге. Власти уральской столице признают, что обеспечат всем школьникам первую смену к 2025 году, как указал президент. Для этого необходимо строить не менее 10 учебных заведений в год, тогда как за последние три года было сдано лишь два.

Что касается спортсменов из верхнепышминского филиала, их переведут в основной корпус олимпийского училища № 1 в Екатеринбурге. Поначалу они будут размещены в ближайшей гостинице, в перспективе для них планируется построить общежитие. Однако, как уточнил на заседании представитель училища Александр Захаров, когда именно это произойдет — неизвестно, денег на строительство пока нет.