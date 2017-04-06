В Новосибирск движется теплая погода с Урала

Синоптики дали прогноз на ближайшие сутки. В регионе начнется оттепель уже с пятницы.

Как рассказал АиФ-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, на область движутся теплые воздушные массы с Урала. С каждым днем будет становиться все теплее и теплее. В пятницу, 7 апреля, воздух прогреется до +3,+8 градусов по Цельсию. В субботу ожидается потепление до +5,+10 градусов, а по юго-западу до +15. В воскресенье, 9 апреля, оттепель продолжится — температура в городе и области будет держаться на отметке +6, +11 градусов выше нуля.

По словам синоптика, в ближайшие пару дней сохраняется вероятность ветра с порывами до 12−16 м/с. Затем он начнет стихать.