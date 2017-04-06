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12:11 (мск), источник: Новости Перми

Автомобилистов начали штрафовать за отсутствие знака «Шипы»

С 4 апреля в России вступила в силу новая редакция ПДД. Изменения коснулись начинающих водителей, а также владельцев автомобилей с шипованными покрышками.

В России начали действовать изменения в ПДД. Так, начинающие автомобилисты, у которых стаж менее двух лет, обязаны иметь на заднем стекле знак «Начинающий водитель». По информации «Российской газеты», им также запрещено буксировать другой транспорт.

Кроме того, транспортные средства с шипованными покрышками должны быть со знаком «Шипы».

Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей.

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