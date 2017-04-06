Автомобилистов начали штрафовать за отсутствие знака «Шипы»

В России начали действовать изменения в ПДД. Так, начинающие автомобилисты, у которых стаж менее двух лет, обязаны иметь на заднем стекле знак «Начинающий водитель». По информации «Российской газеты», им также запрещено буксировать другой транспорт.



Кроме того, транспортные средства с шипованными покрышками должны быть со знаком «Шипы».



Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей.