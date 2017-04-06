В Челябинской области чиновника оштрафовали за нарушения в сфере закупок

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

МУ «Уйский комплексный центр социального обслуживания населения» с ООО НПЦ «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» заключило договоры на сумму 99 тыс. 900 рублей и на сумму 20 тыс. руб. с единым предметом исполнения — поставка оборудования (поручни-отбойники, заглушки) и его монтаж. Таким образом для выполнения одного и того же вида работ на одном и том же объекте заключено два однотипных договора на сумму более 100 тысяч рублей без проведения конкурсных процедур.

Аналогичная ситуация произошла при заключении договоров с ООО «Уйскстроймеханизация» на устройство входной группы для инвалидов и маломобильных групп населения. Контракты на общую сумму 152 тыс. 898 руб. были заключены без проведения конкурсных процедур.