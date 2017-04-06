Коллекторы продолжают донимать омичей

Больше всего граждане жалуются на нарушения прав потребителей организациями банковского сектора. Также заявители недовольны деятельностью страховых организаций и коллекторских агентств.

Пресс-служба надзорного органа перечисляет основные нарушения: передача долга банком третьему лицу, навязывание услуг страхования, отсутствие полной и достоверной информации в договоре страхования о страховой сумме, мелкий шрифт договоров.

За отчётный период 2017 г. в данном секторе проведено 10 мероприятий по контролю — 9 с нарушением, по результатам которых составлено 10 протоколов об административных правонарушениях по ч.1 и ч.2 ст. 14.8, ч.1 ст. 19.7,ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.