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12:46 (мск), источник: СуперОмск

Коллекторы продолжают донимать омичей

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Омской области за первый квартал 2017 года от омичей поступило 60 жалоб на потребительское кредитование, микрофинансовую деятельность и взыскания просроченной задолженности коллекторскими агентствами. Цифра практически идентична аналогичному периоду прошлого года.

Больше всего граждане жалуются на нарушения прав потребителей организациями банковского сектора. Также заявители недовольны деятельностью страховых организаций и коллекторских агентств.

Пресс-служба надзорного органа перечисляет основные нарушения: передача долга банком третьему лицу, навязывание услуг страхования, отсутствие полной и достоверной информации в договоре страхования о страховой сумме, мелкий шрифт договоров.

За отчётный период 2017 г. в данном секторе проведено 10 мероприятий по контролю — 9 с нарушением, по результатам которых составлено 10 протоколов об административных правонарушениях по ч.1 и ч.2 ст. 14.8, ч.1 ст. 19.7,ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

«Вынесено 9 постановлений по делам об административных правонарушениях в отношении организаций банковского сектора, страховой организации, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения; наложено административных штрафов на сумму 53 000 рублей (за 1 квартал 2016 года- — 3 постановления, сумма штрафа составила 20 000 рублей)», — резюмирует пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Омской области.

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