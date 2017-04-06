Строители начали бетонировать фарватерные опоры моста через Керченский пролив

Опоры, возводимые в Керченском проливе, будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой опоры — это 95 свай из толстостенной стальной трубы.

«На опоре № 252 свайные работы выполнены в полном объеме. Строители приступили к очередному этапу: на свайном поле автодорожной части опоры формируется ростверк — монолитная железобетонная плита. В настоящее время “вяжется” арматурный каркас этой плиты, который постепенно бетонируется. Сейчас идет работа над нижним слоем ростверка, в который непрерывным способом уложены первые 520 кубометров бетонной смеси», — рассказали в инфоцентре.

На другом строительном участке — на керченской стороне — началась надвижка пролетов на морские опоры. «Их укрупнительная сборка из заводских блоков выполняется на берегу, на специальном сборочном стенде. По мере готовности пролеты один за другим надвигаются над акваторией по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов. В целом строителям предстоит возвести над морской гладью более 6 км пролетов. Эта работа уже развернута на трех морских участках строительства. Надвижка первых пролетных строений началась в феврале 2017 года на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала», — пояснили в инфоцентре.

В инфоцентре также рассказали, что к настоящему времени на объекте более чем наполовину выполнены свайные работы. На глубину от 12 до 90 м погружены почти 4,6 тыс из 7 тыс свай трех типов. Готовы 283 опоры из 595. Еще 170 опор находятся в работе. Собрано более 32 тысяч тонн металлоконструкций пролетов. Укрупнено почти 6,5 тысяч тонн металлоконструкций арок из запланированных 10 тыс тонн. Работы по сооружению железобетонной плиты проезжей части ведутся на таманской стороне и на острове Тузла.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.