В Сочи появится система «Умный город»
Одна из функций проекта позволит отслеживать движение общественного транспорта.
Одна из функций проекта позволит отслеживать движение общественного транспорта.
Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. Задача разработчиков системы — объединить различные технологии на одной информационной площадке. Они возьмут за основу такие привычные новшества, как электронный дневник в школе, вызов такси через приложение,
Над системой работают сотрудники Национального института информационных технологий и связи Москвы. Сначала они проведут полную диагностику уже имеющихся в городе технологий: счетчики в домах, количество записывающихся на прием больных, наличие точек доступа к
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