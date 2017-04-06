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13:30 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи появится система «Умный город»

Одна из функций проекта позволит отслеживать движение общественного транспорта.

Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. Задача разработчиков системы — объединить различные технологии на одной информационной площадке. Они возьмут за основу такие привычные новшества, как электронный дневник в школе, вызов такси через приложение, онлайн-запись на прием к врачу и другие. Также специалисты добавят какие-то новые полезные «фишки». Все это позволит значительно облегчить жизнь людей.

Над системой работают сотрудники Национального института информационных технологий и связи Москвы. Сначала они проведут полную диагностику уже имеющихся в городе технологий: счетчики в домах, количество записывающихся на прием больных, наличие точек доступа к Wi-Fi. После на основе полученных данных будет возможно выбрать подходящую площадку.

Как сообщает пресс-служба администрации города Сочи, работа над проектом продолжается. Специалисты института подготовят свой план «Умного города» и передадут его руководству города.

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