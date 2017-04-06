Куйбышевская железная дорога информирует, что в период проведения планового ремонта железнодорожных переездов на участке Смышляевка-Безымянка будут закрыты железнодорожные переезды 1115 км (пос. Зубчаниновка) и 1118 км (пос. Смышляевка).

В первую очередь будет закрыт переезд пос. Смышляевка:

19.04.2017 с 13−00 до 06−00 20.04.2017 и 25.04.2017 с 13−00 до 19−00 27.04.2017.

В связи с этим пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд пос. Зубчаниновка далее по Смышляевскому шоссе или под путепроводами 1121 км над р. Падовка по съезду с трассы Самара-Бугуруслан по направлению улицы Чапаева пос. Смышляевка.

Во вторую очередь будет закрыт переезд пос. Зубчаниновка:

20.04.2017 с 09−00 до 13−00 21.04.2017 и 04.05.2017 с 09−00 до 13−00 07.05.2017.

В связи с этим пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд пос. Смышляевка.

Также для оповещения местных жителей на переездах будет вывешена информация с указанием конкретной даты закрытия каждого переезда и установлены знаки объезда, сообщает КбшЖД.