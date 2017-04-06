На участке Смышляевка-Безымянка будут закрыты железнодорожные переезды
Это связано с плановым ремонтом.
Это связано с плановым ремонтом.
Куйбышевская железная дорога информирует, что в период проведения планового ремонта железнодорожных переездов на участке
В первую очередь будет закрыт переезд пос. Смышляевка:
19.04.2017 с 13−00 до 06−00
В связи с этим пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд пос. Зубчаниновка далее по Смышляевскому шоссе или под путепроводами 1121 км над р. Падовка по съезду с трассы
Во вторую очередь будет закрыт переезд пос. Зубчаниновка:
20.04.2017 с 09−00 до 13−00
В связи с этим пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд пос. Смышляевка.
Также для оповещения местных жителей на переездах будет вывешена информация с указанием конкретной даты закрытия каждого переезда и установлены знаки объезда, сообщает КбшЖД.