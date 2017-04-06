Четверг стал самым теплым днем года в Москве

«Вчера в городе потеплело до 12,6 градуса. Сегодня к 11:00 воздух уже погрелся до 13,3 градуса, и температура еще подрастет», — сказал собеседник агентства, уточнив, что это данные базовой метеостанции на ВДНХ. В метеослужбе отметили, что нынешний четверг стал самым теплым днем года.

Температурный рекорд для 6 апреля был установлен в 2008 году — 19,3 градуса.

По прогнозу синоптиков, в конце недели температура воздуха в столичном регионе начнет понижаться. Если в пятницу ожидается 11−13, то в субботу — 5−7 градусов.

В ночь на воскресенье местами возможны заморозки — до минус 4 градусов.