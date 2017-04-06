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13:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Чудесное спасение кошки из-под машины попало на видео

Кошка перебегала дорогу и чудом спаслась от смерти, об этом свидетельствует видеозапись в социальных сетях.

Источник: Вести - Новосибирск

Чудесное спасение кошки из-под машины попало на видео, его опубликовали в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Пользователь Юрий Ким, который и снял видео, написал: «Вчера стал свидетелем, что у кошки осталось как минимум 7 жизней. Котейка перебегала дорогу на ул. Объединения, сначала спряталась под моей машиной, дальше видно все из видео, не так уж ей и надо было на другую сторону дороги:) Хорошо, что всё вроде обошлось!».

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