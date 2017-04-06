В Перми мошенники собирают деньги на строительство несуществующего храма

Мошенники под видом строительства храма собирают пожертвования — об этом предупреждает официальный портал Пермской митрополии.

По словам сотрудников Епархии, жители Перми получают сообщение на электронную почту. Отправители писем просят оказать финансовую помощь на строительство храма в честь святителя Феофана Затворника. Церковь якобы возводят с 2014 года в микрорайоне Нагорный. В письмах есть ссылка на сайт. Если пройти по ней, открывается страничка с информацией о том, что строительство ведётся по благословению Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского. Авторы письма сообщают, что уже завершено строительство цокольного этажа (так называемый «нулевой цикл») и рассказывают о деталях проекта. При этом адрес храма и банковские реквизиты для оплаты отсутствуют. В контактах не указан адрес для обращения и фамилия настоятеля.

Пермская епархия заявила, что храм на Нагорном не строят. Сайт мошеннический, поэтому благотворители рискуют перечислить деньги на возведение несуществующей церкви. Информацию об этом сайте епархия передаст в правоохранительные органы.