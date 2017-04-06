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13:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Вскрытие рек ото льда в Иркутской области ожидается раньше срока

Это связано с ранним началом весны и высокими температурами воздуха днем.

Вскрытие рек ото льда в Иркутской области ожидается раньше срока. Об этом 6 апреля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азата Насырова на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По его словам, это связано с ранним началом весны и высокими температурами воздуха днем. Также выше средних многолетних значений ожидается температура в апреле и мае.

При этом максимальные уровни весеннего половодья прогнозируются выше нормы только на реках Ока, Ия и Уда, где вода может подняться на 10−30 см над критическими отметками. Кроме того, подтопление может грозить населенным пунктам, расположенным на берегах Бирюсы, в случае образования ледяных заторов.

Начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов сообщил, что проведена оценка готовности восьми районов, в которых прогнозируются неблагоприятные гидрологические явления. До 18 тыс. человек могут принять 87 пунктов временного размещения. Кроме того, на случай подтопления уже созданы необходимые запасы продовольствия, питьевой воды, медикаментов, дезинфицирующих средств, горюче-смазочных материалов. Также создан и распределен по районам запас взрывчатых веществ общим весом 5,5 тонн, еще 10 тонн находятся в резерве. В паводкоопасных районах работает 49 стационарных гидрологических постов, с 10 апреля начнут действовать еще 27. Проводятся противопаводковые мероприятия, уже пропилено 18 км льда, его чернение произведено на площади в один квадратный километр.

При обсуждении вопроса готовности к пожароопасному периоду министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда сообщил, что проблема с заправкой вертолетов во время тушения лесных пожаров в Качугском районе решена. Ранее ближайший топливозаправщик находился в Жигалово, что создавало дополнительные трудности, 50% топлива приходилось тратить на перелет для дозаправки. На предстоящий сезон министерство заключил договор с братским авиаотделением о расположении в Качуге вертолета и топливозаправщика.

Сергей Шеверда также сообщил, что на данный момент заключено уже 15 контрактов с авиапредприятиями на проведение авиалесоохранных работ. Оставшиеся шесть аукционов заявлены, заключение контрактов по ним должно состояться 15 апреля. Всего в этом году запланировано 1 755 летных часов на авиамониторинг и 149 часов на тушение лесных пожаров. В контрактах прописано использование 19 воздушных судов, из которых по шесть самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-8, а также семь легкомоторных самолетов.

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