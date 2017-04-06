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13:25 (мск), источник: Интерфакс

Вскрытие рек в Свердловской области ожидается с середины апреля — синоптики

Екатеринбург. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Развитие паводковой ситуации в Свердловской области из-за обширной территории проходит в несколько этапов, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе регионального Главного управления МЧС России в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«В несколько этапов идет у нас развитие паводковой ситуации, и пиков бывает несколько по разным территориям», — сказал собеседник агентства, добавив, что на севере области паводок начинается позднее.

В сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ отмечается, что, по данным синоптиков, средняя температура апреля 2017 года будет около нормы — плюс 1−4 градуса. Месячная сумма осадков ожидается в пределах нормы.

«Согласно средним многолетним срокам вскрываются реки Свердловской области в основном во второй-третьей декадах апреля (в среднем с 10 по 25 апреля)», — говорится в пресс-релизе.

При средних погодных условиях в зону половодья могут попасть 11 населенных пунктов в восьми муниципалитетах региона. Ожидается также ежегодное затопление 13 низководных мостов и подтопление участков двух автомобильных дорог.

В результате, по данным ведомства, временно будет ограничено автотранспортное сообщение с 33 населенными пунктами. Поэтому будут организованы лодочные и паромные переправы. В населенные пункты уже завезены продукты, товары первой необходимости и медицинские средства. В этих территориях выставлены пожарные посты. Населению разъяснили, что делать при угрозе подтопления.

В пресс-релизе отмечается, что возможно ухудшение паводковой обстановки, если снег начнет интенсивно таять, и увеличится количество осадков. При наихудшем сценарии развития обстановки возможны затопления еще в Ирбите, Нижнем Тагиле, Полевском, Староуткинске и в двух поселках около Первоуральска.

Спасатели ведут круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. Для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ создана группировка сил в количестве более 12 тыс. человек: МЧС, МВД, Минобороны, противопаводковые комиссии и службы обеспечения гражданской защиты муниципалитетов. Подготовлены более двух тысяч техники, 105 плавсредств.

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