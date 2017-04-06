Вскрытие рек в Свердловской области ожидается с середины апреля — синоптики
Екатеринбург. 6 апреля.
Екатеринбург. 6 апреля.
«В несколько этапов идет у нас развитие паводковой ситуации, и пиков бывает несколько по разным территориям», — сказал собеседник агентства, добавив, что на севере области паводок начинается позднее.
В сообщении
«Согласно средним многолетним срокам вскрываются реки Свердловской области в основном во
При средних погодных условиях в зону половодья могут попасть 11 населенных пунктов в восьми муниципалитетах региона. Ожидается также ежегодное затопление 13 низководных мостов и подтопление участков двух автомобильных дорог.
В результате, по данным ведомства, временно будет ограничено автотранспортное сообщение с 33 населенными пунктами. Поэтому будут организованы лодочные и паромные переправы. В населенные пункты уже завезены продукты, товары первой необходимости и медицинские средства. В этих территориях выставлены пожарные посты. Населению разъяснили, что делать при угрозе подтопления.
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Спасатели ведут круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. Для проведения спасательных и