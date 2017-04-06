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16:39 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове кинологи начали проверку школ после взрыва в центре города

В Ростове кинологи начали обследовать территории школ после взрыва, который произошел 6 апреля возле одного из лицеев в центральной части города.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Проверку безопасности ростовских школ 6 апреля провели участковые полицейские совместно с кинологами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Школы Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, их руководители усилили контроль за состоянием территории и провели разъяснительную работу среди учащихся», — уточняется в сообщении.

Как сообщали Юга.ру, в Ростове 6 апреля на пересечении переулка Нахичеванский и улицы Социалистической возле лицея № 5 произошел взрыв. 46-летний мужчина подобрал неустановленный предмет, похожий на фонарик, после чего произошел взрыв. В результате он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по по ч.3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) и ч.1 ст. 222−1 УК РФ (Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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