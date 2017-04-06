Наблюдать в ночном небе за МКС до 16 апреля смогут жители Кубани

Станцию можно будет увидеть даже без использования оптических приборов до 16 апреля 2016 года. Наблюдение за МКС жителям Краснодарского края лучше вести с 20.30 до 22.30 часов по московскому времени. На ночном небе орбитальная станция двигается с запада на восток в течение 3−5 минут, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на страницу в социальной сети «Вконтакте» журнала «Новости космонавтики».

«В России и странах ближнего зарубежья начался сезон вечерней видимости пролетов Международной космической станции. Станцию будет видно в виде яркой звездочки, плывущей по небу в течение нескольких минут, в направлении с запада на восток», — сообщают «Новости космонавтики».

В соответствии с графиком видимости полетов над Краснодаром МКС легче всего будет разглядеть в небе 7 и 8 апреля в период с 21.20 до 22.10 минут.