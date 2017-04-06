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15:56 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Наблюдать в ночном небе за МКС до 16 апреля смогут жители Кубани

Краснодар, 6 апреля, KrasnodarMedia. Сезон вечерней видимости полетов Международной космической станции (МКС) стартовал в России.

Станцию можно будет увидеть даже без использования оптических приборов до 16 апреля 2016 года. Наблюдение за МКС жителям Краснодарского края лучше вести с 20.30 до 22.30 часов по московскому времени. На ночном небе орбитальная станция двигается с запада на восток в течение 3−5 минут, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на страницу в социальной сети «Вконтакте» журнала «Новости космонавтики».

«В России и странах ближнего зарубежья начался сезон вечерней видимости пролетов Международной космической станции. Станцию будет видно в виде яркой звездочки, плывущей по небу в течение нескольких минут, в направлении с запада на восток», — сообщают «Новости космонавтики».

В соответствии с графиком видимости полетов над Краснодаром МКС легче всего будет разглядеть в небе 7 и 8 апреля в период с 21.20 до 22.10 минут.

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