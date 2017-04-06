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15:23 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде готовятся завершить отопительный сезон

Окончательное решение о завершении отопительного периода администрация города примет только тогда, когда установится теплая погода.

В течение 5-ти дней на улице должно быть не меньше 8-ми градусов. Тогда у коммунальщиков будет основание отключить отопление. Однако, балтийская погода коварна. Яркий пример прошлого года. Отопление отключили, а затем похолодало. Подачу тепла пришлось возобновить.

Юрий Кондратьев, и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда:

— Среднесуточный прогноз, если мы видим точно, последний не достаточно достоверен, видим, что будет похолодание, ясное дело, решение приниматься не будет о прекращении отопительного периода. То есть когда устойчивая температура, понятна перспектива.

Александр Салмин, главный инженер МП «Калининградтеплосеть»:

— После окончания отопительного сезона у нас на сегодняшний день заключен на 80% договоров на подготовку к следующему отопительному сезону, планируется перекладка тепловых сетей, замена оборудования и котлов, ремонт дымовых труб.

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