В Калининграде готовятся завершить отопительный сезон

В течение 5-ти дней на улице должно быть не меньше 8-ми градусов. Тогда у коммунальщиков будет основание отключить отопление. Однако, балтийская погода коварна. Яркий пример прошлого года. Отопление отключили, а затем похолодало. Подачу тепла пришлось возобновить.

Юрий Кондратьев, и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда:

— Среднесуточный прогноз, если мы видим точно, последний не достаточно достоверен, видим, что будет похолодание, ясное дело, решение приниматься не будет о прекращении отопительного периода. То есть когда устойчивая температура, понятна перспектива.

Александр Салмин, главный инженер МП «Калининградтеплосеть»:

— После окончания отопительного сезона у нас на сегодняшний день заключен на 80% договоров на подготовку к следующему отопительному сезону, планируется перекладка тепловых сетей, замена оборудования и котлов, ремонт дымовых труб.