Похолодание и снег вернутся в Москву в выходные

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Холодный атмосферный фронт изменит характер погоды в Московском регионе в ближайшие дни. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, после теплой погоды в Москву снова придут осадки и похолодание.

«Пройдут осадки, временами будет усиливаться ветер, и температура понизится, в ночь на воскресенье даже до слабых отрицательных отметок. В начале новой недели вновь начнется потепление», — отметил представитель метеослужбы. В четверг температура воздуха будет на 4 градуса выше климатической нормы. Затем, в течение нескольких дней, похолодает, температура может достигнуть минусовых отметок в ночные часы.

В пятницу, 7 апреля, ночью по области местами пройдет небольшой дождь, днем он усилится до умеренного и прогнозируется также и в столице. Ночные температуры составят 6−8 градусов в Москве и 4−9 градусов в Подмосковье. Днем будет 11−13 и 8−13 градусов соответственно.