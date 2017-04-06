Похолодание и снег вернутся в Москву в выходные
В начале новой недели вновь ожидается потепление.
В начале новой недели вновь ожидается потепление.
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Холодный атмосферный фронт изменит характер погоды в Московском регионе в ближайшие дни. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, после теплой погоды в Москву снова придут осадки и похолодание.
«Пройдут осадки, временами будет усиливаться ветер, и температура понизится, в ночь на воскресенье даже до слабых отрицательных отметок. В начале новой недели вновь начнется потепление», — отметил представитель метеослужбы. В четверг температура воздуха будет на 4 градуса выше климатической нормы. Затем, в течение нескольких дней, похолодает, температура может достигнуть минусовых отметок в ночные часы.
В пятницу, 7 апреля, ночью по области местами пройдет небольшой дождь, днем он усилится до умеренного и прогнозируется также и в столице. Ночные температуры составят 6−8 градусов в Москве и 4−9 градусов в Подмосковье. Днем будет 11−13 и 8−13 градусов соответственно.
В субботу, 8 апреля, облачно и с дождем. Ночью в столице 5−7 градусов, днем поднимется до 7−9 градусов, по области в течение суток прогнозируется 4−9 градусов.
В ночь на 9 апреля ожидается понижение температуры до минус 1 — плюс 1 в мегаполисе и от минус 4 до плюс 1 градуса в регионе. Днем столбик термометра покажет 3−5 градусов выше нуля в Москве и 2−7 градусов — по области. Будут отмечаться небольшие осадки, в ночные часы преимущественно в виде снега. Местами возможны порывы ветра до 12−17 м/с. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах образуется гололедица.
С началом новой недели температура воздуха вновь будет повышаться. В понедельник, 10 марта, местами пройдет небольшой дождь, ночью будет минус 2 — плюс 3 градуса, днем потеплеет до 6−11 градусов. Во вторник, 11 апреля, местами небольшой дождь, ночью будет до 5 градусов тепла, днем — до 9−14 градусов выше нуля.