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15:18 (мск), источник: ТАСС

Движение в Москве могут ограничить 6 апреля для проведения митинга «Питер — Мы с тобой!»

Возможно перекрытие движения на улицах Тверская и Моховая.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Затруднения движения транспорта возможны в центре Москвы вечером 6 апреля в связи с проведением митинга в память о жертвах теракта в петербургском метро. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), возможны кратковременные перекрытия движения в центральной чести города, в том числе на Моховой и Тверской улицах и прилегающих участках.

«Сегодня на Театральной площади пройдет акция в память о жертвах теракта в петербургском метро. Ожидается большой приток горожан. В связи с этим возможно осложнение дорожной ситуации, а также кратковременные перекрытия движения в центральной чести города, в том числе на Моховой и Тверской улицах и прилегающих участках. Начало запланированной акции в 17:00 мск», — говорится в сообщении.

Автомобилистов просят, по возможности, отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения по городу с учетом возможных осложнений дорожного движения в вечерний час пик.

Кроме того, в вечерний час пик могут наблюдаться осложнения дорожной ситуации в центральной части города в связи с проведением подготовительных работ по программе «Моя улица», а также на Садовом кольце, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область.

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