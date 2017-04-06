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13:18 (мск), источник: dostup1.ru

Экскаваторщик из Челябинской области выиграл 1,5 млн в «Русское лото»

Руслан Садыков, второй раз в жизни купивший «лотерейку», стал победителем 1 155-го тиража.

Машинист экскаватора из Челябинской области выиграл 1,5 млн рублей в «Русское лото» — Руслан Садыков стал победителем 1 155-го тиража, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Выигрышем 1,5 млн обернулся для мужчины обыкновенный поход в магазин за продуктами. Несколько билетов Руслан купил в ближайшем супермаркете мимоходом, вместе с продуктами», — говорится в сообщении.

Трансляцию тиража победитель смотрел по телевизору. «В эфире программы все так быстро произошло, что я не успел понять размер своего выигрыша. Решил перепроверить результаты в интернете и от увиденной суммы буквально обомлел, ведь лотерейный билет я купил второй раз в жизни», — вспоминает мужчина.

Сейчас новоявленный миллионер работает на подмосковной стройке, однако в скором времени планирует вернуться домой и купить жилье. «Новую квартиру я куплю в большом городе, пока еще не решил, в каком. Так что впереди много приятных перемен и новая жизнь», — делится планами на ближайшее будущее Руслан Садыков.

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