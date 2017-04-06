На Южном Урале запустили «горячую линию» по проблемам суицида

В Челябинской области запустили общественный проект по профилактике суицидов — «горячая линия» работает под девизом «Скажи жизни — ДА!», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на АНО «Центр культурно-религиоведческих исследований».

По информации организаторов линии, Челябинская область остается одним из регионов России с наибольшим количеством совершенных самоубийств, в том числе и среди молодежи: только на начало 2017 года здесь покончили с собой 10 подростков. При этом, по статистике, на каждый случай завершенного суицида приходится 50 случаев незавершенных.

АНО «Центр культурно-религиоведческих исследований» совместно с Независимым экспертным советом по проблемам национальной безопасности организовали работу «горячей линии» «Скажи жизни — ДА!».

«Общественная “горячая линия” призвана помочь в кризисных ситуациях, в случаях склонения детей и подростков к суицидальным действиям, а также в борьбе с пропагандой суицидального поведения в интернете», — говорят авторы проекта.

Поделиться информацией о пропаганде суицидального поведения, подстрекательстве к суицидальным действиям можно сразу на нескольких ресурсах:

— заполнить форму на сайте Центра;

— отправить информацию на электронный ящик;

— написать в группе соцсети «Вконтакте».