На Южном Урале запустили «горячую линию» по проблемам суицида
Специалисты готовы помочь в кризисных ситуациях, в случае склонения детей и подростков к суицидальным действиям, а также в борьбе с пропагандой суицидального поведения в интернете.
Специалисты готовы помочь в кризисных ситуациях, в случае склонения детей и подростков к суицидальным действиям, а также в борьбе с пропагандой суицидального поведения в интернете.
В Челябинской области запустили общественный проект по профилактике суицидов — «горячая линия» работает под девизом «Скажи жизни — ДА!», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на АНО «Центр
По информации организаторов линии, Челябинская область остается одним из регионов России с наибольшим количеством совершенных самоубийств, в том числе и среди молодежи: только на начало 2017 года здесь покончили с собой 10 подростков. При этом, по статистике, на каждый случай завершенного суицида приходится 50 случаев незавершенных.
АНО «Центр
«Общественная “горячая линия” призвана помочь в кризисных ситуациях, в случаях склонения детей и подростков к суицидальным действиям, а также в борьбе с пропагандой суицидального поведения в интернете», — говорят авторы проекта.
Поделиться информацией о пропаганде суицидального поведения, подстрекательстве к суицидальным действиям можно сразу на нескольких ресурсах:
— заполнить форму на сайте Центра;
— отправить информацию на электронный ящик;
— написать в группе соцсети «Вконтакте».